Huit jours de soins pour éviter l'amputation attendent l'alpiniste Elisabeth Revol

"Elle va avoir des soins quotidiens, avec une injection quotidienne de vasodilatateurs puissants, qui va lui dilater les veines et les artères et lui permettre de récupérer un maximum de tissus", a expliqué le médecin. "A cela sera normalement adjoint dans le cadre d’un protocole de recherche des séances de caissons hyperbare tous les jours aux hôpitaux universitaires de Genève", pour accroître l'oxygénation des tissus de l'alpiniste. "Les gelures graves peuvent aboutir à des amputations, c’est ce que nous essayons de limiter au maximum. Il faut qu’on ait une idée de l’atteinte de ses os, de ses phalanges, de ses orteils. Pour cela, elle aura une sertigraphie osseuse demain puis à la fin du traitement vasodilateteur et des séances de caisson. Une fois qu’on aura une idée un peu plus précise de ce qu’il se passera, on laissera évoluer ses lésions le plus longtemps possible. Et si amputation il y a dans ce contexte, c’est une décision qui sera prise tardivement pour laisser au maximum évoluer la nécrose et amputer le minimum de tissu." Le médecin a ajouté que si l'amputation devait avoir lieu, elle n'interviendrait pas avant un mois à un mois et demi.