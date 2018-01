EN DIRECT - Avalanches : risque maximal sur les Alpes frontalières demain

MÉTÉO FRANCE





Le niveau de risque d‘avalanche augmentera pour atteindre le niveau très fort (niveau 5 sur l‘échelle européenne) en cours de journée de lundi sur la Haute Maurienne, le Sud de la Haute Tarentaise et l‘Est du Queyras. Des avalanches de neige poudreuse se déclencheront spontanément, elles deviendront de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses lundi après-midi et pendant la nuit suivante. Certaines avalanches pourront atteindre des voies de communication voire des habitations exposées à ce risque.