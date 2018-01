EN DIRECT - Tempête Carmen : 40 départements en alerte, 40.000 foyers sans électricité

VENTS VIOLENTS





La perturbation a traversé la pointe de la Bretagne en donnant de fortes pluies orageuses et des vents ateignant 100 km/h à 105 km/h dans l'intérieur, et 120 km/h à 135 km/h (136 km/h relevés à Belle ile). Le vent se renforce sur les îles charentaises : on relève 107 km/h aux Baleines (Ile de Ré) et 100 km/h à Chassiron (Ile d'Oléron).