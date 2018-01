EN DIRECT - Tempête Carmen : seules la Gironde et la Corse en vigilance orange

LE POINT SUR LA SITUATION A 22h





La vigilance orange a été levée à 19H00 sur les 19 départements concernés sur le continent - sauf une partie de la Gironde, qui reste en vigilance orange "inondations" au niveau de la confluence Garonne-Dordogne.





L'alerte a en revanche été maintenue, jusqu'à mardi 06H00, dans les deux départements de Corse. Sur l'île, le vent devrait se renforcer dans la soirée et la nuit, et atteindre au Cap Corse et au sud de Solenzara des rafales de l'ordre de 130-150 km/h, voire "localement et temporairement jusqu'à 170 km/h", selon Météo France.





Plusieurs vols à destination ou au départ des aéroports de Bastia et Figari (Ajaccio) ont été annulés ou déroutés en fin de journée.