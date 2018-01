EN DIRECT - Intempéries : 14 département en vigilance orange

ON FAIT LE POINT





A 10 heures ce dimanche, 14 départements sont en alerte orange. L'Hérault est concerné par cette vigilance orages et pluie-inondation. Un épisode méditerranéen sévit sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et donc sur l'Hérault, prévient Météo France. Dans ces départements, on attend l'équivalent d'un mois de précipitation.