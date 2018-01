EN DIRECT - Intempéries : un agriculteur mort enseveli par une avalanche en Savoie

PRECISIONS





A 16h, MeteoFrance a émis un dernier bulletin. Dans le détail, on note la fin de la vigilance Vagues-Submersion ainsi que la fin de la vigilance Avalanches pour les Hautes Alpes.





En revanche, MeteoFrance maintient

- La vigilance Avalanches pour les 2 savoies.

- La vigilance Orange Pluie-Inondation sur 7 départements : Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Isère (38) ainsi que Franche-Comté.

- Une vigilance Crues est sur 19 départements dont la Basse Seine, la Gironde et la Dordogne et sur l'est du pays.