EN DIRECT - Tempête Eleanor : un corps retrouvé dans une rivière en Savoie

LE POINT A 6h





Si Eleanor a quitté la France, il va encore pleuvoir aujourd'hui sur une bonne partie du pays. 25 départements restent donc placés en vigilance orange ce matin, principalement pour des risques d'inondations. En raison des pluies, le niveau des eaux des rivières est en effet monté ces derniers jours.





. Dix-huit départements sont en alerte orange pour inondation. Six autres départements sont en vigilance orange pluie-inondation et un autre en vigilance orange pluie-inondation et avalanches. L'alerte est prévue jusqu'à 18h. A noter que la Seine pourrait déborder à Paris ce week-end.





- Dans le Nord-Est, de nouvelles pluies pourraient apporter 10 à 20 litres d'eau par mètre carré supplémentaires, localement 30. Les quantités de pluie en 48 heures seront de l'ordre de 50 à 70 litres par mètre carré dans beaucoup de secteurs de plaine, 80 à 120 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Vosges, localement 140 à 160 sur le Ballon d'Alsace.





- Dans les Alpes, si le pic est passé jeudi, des départs spontanés d'avalanches vont encore se produire et quelques grosses avalanches restent possibles, avec la reprise des précipitations depuis cette nuit, prévient Météo-France. Ces avalanches se produiront à une altitude supérieure à la limite pluie-neige, vers 2.000 mètres. De nombreuses routes de montagne et d'accès aux stations sont restées fermées dans la nuit de jeudi à vendredi en raison du fort risque d'avalanche, alors que les stations de ski sont bondées en raison des vacances scolaires.