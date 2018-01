EN DIRECT - Tempête Eleanor : un mort sur le domaine skiable de Morillon, en Haute-Savoie

ATTENTION EN HAUTEUR





Eleanor se dirige désormais vers l'Est avant de souffler aussi sur le Sud-Est et la Corse. En altitude, la tempête pourrait se montrer plus violente, explique Guillaume Woznica. "Il faut s'attendre à de fortes chutes de neige de l'ordre de 50 cm sur son passage. Les vents et les averses vont déstabiliser le manteau neigeux avec un redoux qui suivra. Il faut craindre des risques d'avalanche élevés par la suite, même sur des domaines balisés. Car les vents vont être plus violents (jusqu'à 180 km/h) et surtout plus longs dans le temps qu'en plaine, de l'ordre de plusieurs heures. Il risque d'y avoir beaucoup plus de dégâts matériels, notamment au niveau des remontées mécaniques."