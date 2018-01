VIDÉO - Eleanor : après la tempête, les risques d'inondation

LE POINT A 22H30





Dans son bulletin de 22H30, Météo-France :





- maintient en alerte pluies-inondations sept départements : l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Doubs, le Jura, le Territoire-de-Belfort et la Haute-Saône.





- déclenche l'alerte orange crues pour les deux départements alsaciens et la Moselle. La Seine a débordé du côté de Rouen et des rivières sont placées en vigilance orange face au risque de crue : en Gironde, dans le Grand Est, en Franche-Comté et dans le Limousin.