EN DIRECT - Heure par heure, le trajet attendu d'Elenaor sur la France

Eleanor va d'abord causer de violentes rafales de vent depuis le nord de la Bretagne et les côtes de la Manche en seconde partie de nuit de mardi à mercredi. La Normandie et le nord-est du pays seront plutôt touchés mercredi matin. On attend des valeurs de 110 à 130 km/h sur les côtes et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Très ponctuellement sous des grains orageux, ces valeurs peuvent être dépassées.





Sur les Alpes, les vents vont se renforcer en cours de nuit de mardi à mercredi, mais c'est surtout à partir de la matinée de mercredi que le renforcement sera le plus marqué. Les vents dépasseront 100 km/h aux altitudes moyennes (stations de ski) et de 120 à 180 km/h à plus hautes altitudes. Le vent s'atténuera en cours d'après-midi de mercredi. Les zones de plaines seront peu concernées par ces fortes valeurs de vent hormis le bassin lémanique où on attend 90 à 110 km/h.





Sur la Corse, en cours de matinée de mercredi, le vent d'ouest se renforcera progressivement. A partir de la mi journée et surtout dans l'après-midi et soirée, les vents deviendront violents. Les rafales attendues sont de l'ordre de 180 à 200 km/h sur le Cap Corse et le Cap Sagro. Des rafales de 120 à 150 km/h concerneront la région bastiaise , le sud de la plaine orientale (particulèrement de Solenzara à Porto-Vecchio), ainsi que les crêtes. Une baisse d'intensité est prévue en fin de nuit de mercredi à jeudi.