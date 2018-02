EN DIRECT - Transports : le plan neige et verglas de niveau 3 déclenché en Ile-de-France

TRAIN





La SNCF a annoncé mardi avoir réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau en raison de la neige, occasionnant de légers retards, tandis que la LGV Atlantique subissait quelques perturbations.





"Depuis ce matin, on a été contraint d'abaisser la vitesse de nos TGV, passant de 320 km/h en moyenne à 220 voire 160 km/h sur les secteurs les plus enneigés", a expliqué la SNCF, jointe par l'AFP. Ces réductions de vitesse concernent les Lignes à grande vitesse (LGV) Atlantique (Bretagne, pays de Loire, sud-ouest), Nord et Est-européennes (vers Metz et Strasbourg) et impliquent des retards n'excédant pas vingt minutes selon la SNCF.