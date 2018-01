Tempête Eleanor : 21 départements placés en vigilance orange, découvrez la carte

Carmen passée, une autre tempête annonce son arrivée. Pour y faire face, Météo France a placé 20 départements en vigilance orange aux vents : Aisne (02), Calvados (14), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Manche (50), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Essonne (91) et Val-d'Oise (95). Le Finistère (29) est quant à lui placé en vigilance pour vagues-submersion.





Baptisée Eleanor, cette tempête va occasionner sur un grand quart nord-est du pays de violentes rafales de vent depuis les côtes de la Manche en seconde partie de nuit de mardi à mercredi puis de la Normandie jusqu'au nord-est du pays mercredi matin. On attend des valeurs de 110 à 120 km/h sur les côtes et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Très ponctuellement sous des grains orageux, ces valeurs pourront être dépassées. En matinée de mercredi, les rafales de vent les plus fortes se produiront sous des averses puis le vent tendra à decroître dans l'après-midi.