EN DIRECT - Tempête Eleanor : plus de 20.000 foyers privés d'électricité dans l'Hexagone

LE POINT – Comme annoncé par Météo France, la tempête Eleanor a commencé à frapper la France cette nuit par la Bretagne et la Manche avec des rafales estimées à plus de 100 km/h. 49 départements sont actuellement placés en vigilance orange aux vents violents et aux vagues-submersion jusqu'à jeudi matin, deux autres le sont pour des risques d'inondations.