EN DIRECT - Transports : l'appel à la prudence toujours de mise en Ile-de-France

GOUVERNEMENT

"Les trains roulent, il faut arrêter de raconter des sottises, les voies sont dégagées, on a deux Transiliens sur trois qui fonctionnent", s'est agacé Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement devant le catastrophisme affiché par ses adversaires politiques et la vague de froid et de neige qui s'est emparé de l'Ile-de-France ces derniers jours.