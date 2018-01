EN DIRECT - Suivez avec nous les commémorations des attentats de janvier 2015

Il y a des contextes comme ça où les mots apparaissent bien futiles. Emmanuel Macron l'a bien compris, lui qui, le 13 novembre dernier, n'avait pas prononcé de discours lors des commémorations des attentats de Paris et Saint-Denis. Selon Le JDD, le président de la République ne dira rien non plus ce dimanche, pour rendre hommage aux 17 victimes des attaques meurtrières des frères Kouachi et d’Amédy Coulibaly, il y a trois ans jour pour jour.