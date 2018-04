Mort d'Angélique : l'adolescente a été étranglée

"Il affirme qu'il est seul chez lui , sa famille n'étant pas là, et va acheter des pilules contre les troubles de l'érection et de la bière. Il consomme plusieurs pilules, et boit trois bières, dans l'après-midi, devant la télévision. Il est ensuite descendu dans le jardin et a vu la victime. Il dit avoir eu envie d'elle et n'avoir pas pu maîtriser ses pulsions. Il lui dit qu'il va lui remettre un objet appartenant à ses parents et elle l'accompagne chez lui."