Fausse mort de Babtchenko : un précédent français date des années 1980

Virgil Tanase était une cible de la Securitate après la publication dans le magazine Actuel, d'un article très critique contre le dictateur roumain Nicolae Ceaucescu. Ce dernier charge alors l'un de ses agents en France d'éliminer l'écrivain et auteur dramatique, réfugié en France trois ans auparavant et naturalisé français.





Pour le protéger, la DST prend alors une décision inédite : celle de faire croire au décès de l'écrivain roumain. "Une grande mystification est décidée : il s'agit de faire croire à la mort de Virgil Tanase et de Paul Goma" (un autre opposant roumain visé par le régime de Bucarest)" détaillent les deux auteurs de "Des affaires très spéciales."





Les services secrets français avaient mis Virgil Tanase au vert pendant trois mois dans une "maison sûre" en Bretagne et laissé accuser la Securitate d'avoir monté son assassinat. Le 30 août de la même année, la supercherie est révélée par le quotidien "Le matin de Paris" et peu après Virgil Tanase réapparaît dans les locaux du magazine Actuel, dirigé par son ami Jean-François Bizot, et donne une conférence de presse.