Qu'est-ce que la taxe inondation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ?

Elle ne date pas d'hier, d'ailleurs, elle n'est même pas considérée comme un "nouvel impôt" par le gouvernement. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018, cette taxe "inondation" grève déjà, ou va plomber, le budget des ménages. Une loi, baptisée Gemapi et datant 2014, prévoit désormais que les missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations soit à la charge des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les régions, les départements, les communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir et donc payer pour l'entretien des digues et des cours d'eau.





Selon les informations du Parisien, près de 200 des 1.266 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui essaiment le territoire français (voir la carte ici) ont déjà voté la mise en place de cette taxe facultative. "Et la grande majorité des autres devraient le faire d'ici au 15 février".