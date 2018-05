Homme battu à mort à Pau : Deux jeunes déférés ce matin, annonce François Bayrou

Alors que faire ? "J'ai demandé et obtenu il y a plusieurs mois que soit créé à Pau cette nouvelle police que l'on appelle de sécurité du quotidien." Dix agents devraient être déployés dans les quartiers sensibles à partir du mois de septembre. L'élu réclame également des sanctions plus rapides : " sanctionner le plus tôt possible notamment par les travaux d'intérêt généraux, nous en avons créé 120 à Pau", se félicite-t-il car "à l’adolescence, lorsque la sanction se fait attendre, elle n’existe pas."