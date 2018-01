Des recherches sont en cours après qu'un bateau vide a été retrouvé échoué ce mardi matin sur une plage près de Hossegor (Landes). L'embarcation appartient à Pierre Agnès, le PDG de Quiksilver, leader mondial du surf et de la glisse dont le siège européen est basé à Saint-Jean-de-Luz. Celui-ci est désormais considéré comme disparu. Contacté par LCI, le groupe de vêtements a confirmé que le PDG Pierre Agnès était à bord. Il était seul. "Il a disparu en mer ce matin. Il était parti pêcher avec son bateau comme il a l'habitude de le faire. Depuis, on le cherche." L'alerte a été donnée vers 9 heures.





Les opérations de recherches sont menées par le CROSS (Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage) d’Etel. Deux vedettes, trois hélicoptères et des patrouilles terrestres côtières sont engagés pour tenter de retrouver le patron du groupe emblématique de surf et de glisse. "Il était parti pêcher" : vaste opération de secours pour retrouver le PDG de Quiksilver, son bateau retrouvé échoué près de Hossegor.