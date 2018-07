Ile-de-France : reprise progressive du trafic sur les lignes B et D du RER et sur la ligne H

Le trafic était fortement perturbé, dans la matinée du mardi 9 juillet sur les RER B et D, ainsi que sur la ligne H du Transilien, au départ et à l’arrivée de la Gare du Nord, à cause d'une panne électrique dans cette gare parisienne, a indiqué la SNCF dans un communiqué. "Depuis 5h ce matin, un défaut sur un câble d’alimentation Enedis provoque de fortes perturbations sur le trafic", détaille la compagnie ferroviaire dans un communiqué, en précisant que "le trafic des TGV, Intercités et TER n’est pas affecté". La SNCF a ajouté par la suite que le trafic était revenu à la normale à partir de 9h.





Sur la ligne B du RER, qui dessert notamment les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, en passant par la Seine-Saint-Denis, le trafic était fortement ralenti ce matin, après avoir été carrément interrompu entre 5h20 et 7h, précisait le compte Twitter affilié à la ligne.