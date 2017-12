Israël "n'est pas un vrai pays": Bayard retire le numéro de janvier du magazine Youpi à la demande du Crif

Francis Kalifat estime désormais qu'il s'agit d'"un non-évènement", jugeant qu'il n'y avait "plus matière à polémique". Le Crif a en outre demandé la publication dans le prochain numéro d'un "rectificatif ainsi qu'un article expliquant ce qu'est Israël et comment et pourquoi il est né", indique-t-il sur Facebook.





Pascal Ruffenach n'a pas dit s'il donnerait suite à cette requête. "On a sorti le numéro de décembre dans lequel on expliquait les religions aux enfants. Nos publications suivent le rythme d'enfants de six ans, on verra comment faire au mieux pour les prochaines fois", a-t-il réagi.





Dont acte du côté des principaux intéressés. En revanche, le web est toujours en émoi et les réactions indignées se sont multipliées.