Jour de fête à Notre-Dame-des-Landes, jour de colère à Nantes

Venus de Dordogne, de Limoges, de Lille ou de Marseille, mais aussi d'Europe, des dizaines d'autocars transportant des militants anti-NDDL ont convergé toute la matinée vers la ZAD, où se tient depuis la mi-journée une "grande fête de l'abandon" du projet d'aéroport, annoncé il y a près d'un mois par l'exécutif et devenu définitif vendredi avec l'expiration du décret qui le déclarait d'utilité publique (DUP), signé il y a dix ans.

"C'est un jour de fête! On voulait célébrer ça avec ceux qui se sont battus et les remercier pour cette victoire. S'ils ont gagné, c'est parce qu'ils se sont battus, ce sont des résistants", témoigne une militante de la Confédération paysanne, partie "à 01H00 du matin" de Dordogne. "Ce sera une fête grandiose, inouïe, hors norme. Comme la lutte", prédit de son côté Geneviève Coiffard, membre de la Coordination des opposants, qui regroupe une soixantaine de structures, associations, syndicats et partis politiques.