L'État compte débourser 300 milliards d'euros pour rénover les équipements de l'armée

Après quelque 60.000 suppressions d'effectifs entre 2005 et 2015, le ministère des Armées a ainsi décidé de créer 6.000 postes d'ici à 2025, en particulier dans la cyberdéfense (1.500) et le renseignement (1.500). Pour améliorer les conditions des 200.000 militaires français et les fidéliser, la LPM augmente nettement les crédits consacrés aux petits équipements (+34% sur 2019-2023) - gilets pare-balles, treillis... -, à l'entretien du matériel (+30%) et aux infrastructures (+71%), très longtemps négligées, rapporte l'AFP.