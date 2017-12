Pluie, soleil ou neige ? Voici la météo jour par jour de la semaine

Samedi, une alterance de pluie et d'éclaircies concernera tous les départements sauf le pourtour de la méditerannée. Les températures seront encore plus douces et dépasseront les 10 degrés sur tout le pays, et même les 15 degrés dans le sud-ouest et en Corse. Le doute reste cependant de mise chez Météo France, qui donne un indice confiance de 3 sur 5 à ces prévisions.