La minute pour comprendre : le changement d’heure

RENNES





Le Planning familial d'Ille-et-Vilaine et le droit à l'avortement a de nouveau attaqué à Rennes. Deux semaines après le collage d'affiches la vitrine de l'établissement, ce matin, les équipes du Planning familial on découvert sur le sol devant le local un gigantesque tag faisant la promotion d'un site internet délivrant des informations fausses sur l'avortement et destiné à culpabiliser les femmes en demande d'IVG pour les faire changer d'avis.