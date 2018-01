La référence à Maurras finalement retirée du livre des commémorations nationales 2018

Le "Monsieur antiracisme" du gouvernement, Frédéric Potier, avait demandé samedi le retrait de l'écrivain antisémite et royaliste de ce recueil, rejoint par SOS Racisme et la Ligue internationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).





Après Céline en 2011, c'est la deuxième fois ces dernières années que le ministère, alors dirigé par Frédéric Mitterrand, retire un auteur de ce recueil après une polémique.