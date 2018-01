Le manège de Dieudonné pour jouer son spectacle à Roubaix

Un "spectacle en catimini ou presque, annoncé nulle part", comme l'a révélé dès samedi soir sur Twitter un journaliste de La Voix du Nord. "Et pour cause, on avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n'aurions programmé Dieudonné", commente le directeur de La Condition publique sur le réseau social.