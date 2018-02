Le palmarès des voitures volées 2018 par Auto Plus

Tous les jours, en moyenne en France, 285 véhicules disparaissent. Le magazine Auto Plus, dans son palmarès des voitures les plus volées publié le 2 février, révèle que c'est la Smart Fortwo qui retrouve la première place. "Ouvrir ses portes est un jeu d'enfants, s'amuse l'hebdomadaire. [Cette citadine de poche] peut facilement être embarquée dans un camion pour être déssosée en lieu sûr". L'électronique, de plus en plus présent dans les véhicules, se révèle être une faille majeure pour lutter contre le vol.