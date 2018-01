Les demandes d’asile ont explosé en France en 2017

Une vue plus large du "classement" permet enfin de noter que ce sont les pays d’Afrique de l’Ouest qui ont connu la plus forte augmentation de demandes pour la France, notamment la Côte d’Ivoire, dont le nombre a plus que doublé (3.243), mais aussi la République démocratique du Congo (+15% à 2.941) et l'Algérie (+24% à 2.456).