Les radars flashent deux fois plus depuis la limitation à 80 km/h

Combien vaut la vie de 450 personnes ? C'est le nombre d'usagers que la majorité affirmait pouvoir sauver par an en abaissant la limitation de vitesse sur les routes nationales et secondaires de 10 km/h. Si la mise en place depuis le 1er juillet de la mesure controversée a coûté cher aux collectivités locales, elle rapporte à l'Etat : les radars flashent deux fois plus dans certaines régions.





Un mois après la mise en place de la limitation à 80km/h, deux fois plus de contraventions pour excès de vitesse sont enregistrées, notamment sur les routes du Var et de Haute-Loire. Une tendance qui se vérifie dans d'autres régions.