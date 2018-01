Les recherches reprennent : toujours aucune trace de Pierre Agnès, le PDG de Quiksilver disparu en mer près de Hossegor

Les recherches ont repris tôt ce mercredi matin pour tenter de retrouver Pierre Agnès, le PDG de Quiksilver disparu depuis mardi au large d'Hossegor. (Landes). Son embarcation a été découverte, vide, mardi matin. Contacté par LCI, le groupe Quiksilver a confirmé que le PDG Pierre Agnès était à bord et était seul. " Il était parti pêcher avec son bateau comme il a l'habitude de le faire. Depuis, on le cherche."





Les opérations de recherches sont menées par le CROSS (Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage) d’Etel. Une vedette du Sauvetage maritime, qui devait recevoir le renfort d'une autre dans la matinée, et si possible d'un hélicoptère, a repris vers 7H45, au lever du jour, les recherches sur un secteur élargi, tenant compte de la dérive liée aux courants, et dans des conditions météo plus clémentes que mardi, a-t-on indiqué auprès de la préfecture maritime de l'Atlantique.





Le vent était très faible mercredi, de l'ordre de 7 noeuds (environ 12 km/h), la mer moins agitée, avec des vagues de 1 à 1,50 mètres, et la visibilité portait à 6 kilomètres.