Les VTC réclament un tarif minimum, opération escargot vers Paris

Les VTC sont donc appelés "à se mettre en grève illimitée à partir du 17 février", ainsi qu'à participer à des "actions de blocages, manifestations et regroupements organisés sur l'ensemble du territoire pour montrer leur détermination à obtenir une tarification leur permettant de vivre", indique le communiqué. Ainsi, des manifestations ont cours devant les gares de Marseille et de Bordeaux, ou encore devant l'aéroport de Nice. "Toutes les entrées de l'aéroport sont bloquées" par "une centaine" de personnes, a indiqué Mimoun Zarioh, représentant de "l'Union des VTC", à nons confrères de l'AFP. Les manifestants "laissent passer les particuliers et les taxis, mais pas les VTC", a-t-il ajouté. "On fait de la sensibilisation" autour de la tarification minimale, réclamée à l'État depuis des mois. Le dispositif devrait être maintenu jusqu'à 15h.