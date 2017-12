"Macron n'a aucune compassion pour les animaux et la nature" : le coup de gueule de Brigitte Bardot contre le président

À l'occasion de cette campagne, l'ancienne actrice signera dans le Parisien daté du 27 décembre une lettre ouverte sur le sujet, avec sa ferveur habituelle. Brigitte Bardot y cite les pays européens qui ont interdit la chasse à courre, l'abattage des animaux sans étourdissement, le gavage des oies et des canards, l'exploitation des animaux dans les cirques et l'élevage pour la fourrure.





Elle finit par s'interroger : "Et la France ?". Pour tenter de répondre à cette question, elle cite un passage de l'écrivain et prix Nobel de littérature Romain Rolland : "La cruauté envers les animaux et même déjà l’indifférence envers leur souffrance est à mon avis l’un des péchés les plus lourds de l’humanité".