Menaces au Mont-Saint-Michel : le suspect mis en examen et incarcéré

Le parquet de Coutances a annoncé ce mardi soir la mise en examen et l’incarcération d’un homme de 36 ans suite à son arrestation dimanche soir dans les environs de Caen. Très tôt dans la matinée de dimanche, il avait proféré des menaces de mort contre les forces de l’ordre au Mont-Saint-Michel, menaces qui ont rapidement conduit à l’évacuation totale et la fermeture totale pendant quelques heures de l’un des plus célèbres sites touristiques de France.