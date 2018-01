Faible ensoleillement en France : quels sont les effets du manque de soleil sur l'organisme ?

Gris, pluvieux, triste, froid, maussade et surtout sans soleil, la météo entre le 1er décembre et le 15 janvier a vraiment été pourrie. Selon des chiffres de Météo France obtenu par nos confrères du Monde, la majorité des villes françaises ont connu un déficit d’ensoleillement plus important que la moyenne des 30 dernières années. La championne toute catégorie de ce triste classement, c’est Grenoble. En décembre, la "capitale des Alpes" a eu 51.7% de soleil en moins par rapport à la normale. Lille n’est pas en reste, car elle connaît son taux d’ensoleillement le plus bas depuis 1991.





Malheureusement, l’hiver étant loin d’être terminé, les niveaux d’ensoleillement risquent de continuer à rester bas... Avec quelques effets sur l’organisme ?