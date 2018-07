Météo France : 18 départements du Sud-Est en vigilance orange aux orages

Concrètement, cela se matérialisera, en Rhône-Alpes-Auvergne, par des orages forts, de fortes précipitations, avec jusqu'à 30 millimètres de pluie en peu de temps, mais aussi, localement, des rafales de vent supérieures à 80 km/h. A l'Est de la région Occitanie, on constatera, localement, des orages forts en fin d'après-midi ainsi que des pluies intenses, déversant de 30 à 50 millimètres de pluie en moins d'une heure. Les averses de grêle et les fortes rafales de vent ne sont pas à écarter.





Le phénomène commencera à 14h ce vendredi après-midi et prendra fin à 6h, samedi 21 juillet.