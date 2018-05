Météo : quel temps prévu pour ce Lundi de Pentecôte ?

Dans l'après-midi, des éclaircies résistent mais sont contrariées par des nuages de plus en plus menaçants et par de plus fréquentes averses. Ces dernières peuvent aller jusqu'à l'orage et donner très localement de fortes pluies. Ce sera notamment le cas sur l'Ile de Beauté. Le pourtour du Golfe du Lion, la Bretagne, la pointe du Cotentin et le nord de la Lorraine jusqu'au Centre, devraient quant à eux rester à l'écart de l'instabilité avec un faible risque d'ondée.





Lundi, les températures devraient continuer à grimper sur la plupart des régions : il fera entre 8 et 12 degrés en général, 13 à 16 en bord de Méditerranée. L'après-midi, le mercure atteindra entre 17 et 21 degrés sur les côtes de la Manche et entre 21 et 25 degrés ailleurs.