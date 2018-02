Météo : 43 départements en vigilance orange dont 42 pour neige-verglas

Une grande partie de la France reste concernée par l'alerte neige et verglas ce lundi après-midi. Météo-France maintient en vigilance 42 départements : Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Orne (61), Puy-de-Dôme (63), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95). L'alerte est levée pour l'Ardèche (07), la Lozère (48) et le Rhône (69).





Plusieurs départements restent par ailleurs en vigilance orange pour inondations : l'Eure (27), les Yvelines (78), le Val d'Oise (95), la Seine-et-Marne (77), Paris et la petite couronne.