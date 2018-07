Alerte à la canicule : 18 départements en vigilance orange, jeudi journée la plus chaude de la semaine

Météo France a placé mercredi 25 juillet dans l'après-midi neuf départements supplémentaires en vigilance orange canicule. Sont concernés : le Nord (59), Paris et la petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95), l'Aisne (02), l'Ardèche (07), la Côte-d'Or (21), la Drôme (26), la Marne (51), le Pas-de-Calais (62), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71) et la Somme (80).





"Les températures de la nuit resteront élevées, souvent proches ou supérieures à 20 degrés au petit matin dans les zones urbaines. Mercredi après-midi, les températures resteront orientées à la hausse avec 31 à 33 degrés attendus", indique Météo France. Un exemple ? La température exceptionnellement douce à 6h du matin dans le parc des Buttes-Chaumont, mercredi 25 juillet, où 23 degrés ont été relevés. Le nouvel épisode d'une succession de vagues de chaleur qui voit le mercure atteindre de hauts sommets depuis le début du mois de juillet.