Alerte météo : 21 départements en vigilance orange, 18 pour la canicule, 6 pour les orages

Alors que la journée de jeudi a été la plus chaude de l'année, "la hausse des températures s'amplifie vendredi, prévient Météo France. Les températures vendredi matin sont souvent comprises entre 20 et 22 degrés sur les zones urbaines, voire 22 à 24 degrés, en particulier sur Paris et sa petite couronne. On attend au plus chaud de l'après-midi des températures atteignant 34 à 37 degrés sur les départements en vigilance orange, localement 38 degrés en moyenne et basse vallée du Rhône."