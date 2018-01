Alerte météo en cours dans 4 départements : des vents records jusqu'à 226 km/h en Corse

Après avoir fait face à des incendies liés à la tempête Eleanor qui ont ravagé plus de 1.600 hectares sur son territoire, les 3 et 4 janvier, la Corse subit désormais le passage d'un phénomène d'une intensité quasiment équivalente depuis mardi après-midi. Les deux départements de l'île sont ainsi placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France. Et de fait, dans la nuit de mardi à mercredi, des rafales dépassant les 225 km/h ont été enregistrées.