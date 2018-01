Alerte météo en cours dans 2 départements : des vents jusqu'à 120 km/h

Après la Corse, c'est au tour des Hauts-de-France d'être balayé par des vents violents. En cause, le passage de la tempête David, qui a également entraîné un fort passage pluvieux. Météo France a placé les départements du Nord et du Pas-de-Calais en vigilance orange mercredi. La fin de l'alerte est prévue jeudi à 11 heures.





Les deux départements seront exposés jeudi matin aux vents les plus forts, orientés sud-ouest puis ouest en cours de matinée. Il sera accompagné de rafales dépassant parfois les 100 km/h dans l'intérieur des terres et encore les 120 km/h sur le littoral, selon Météo-France. Météo France conseille notamment de "limiter" ses déplacements et de "prendre garde" aux chutes d'arbres ou d'objets divers.