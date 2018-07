Canicule : 3 départements toujours en alerte, les images des violents orages à Paris

La canicule s'éloigne. On respire un peu mieux sur la France. Météo France n'a plus placé que 3 départements en vigilance orange pour canicule ce samedi. Sont concernés : Ardèche (07), Drôme (26) et Rhône (69). La moitié nord du pays n'est plus concernée désormais. En Ile-de-France notamment, la chute des températures est même remarquable : les maximales samedi après-midi seront en baisse de 10 degrés par rapport à vendredi et plafonneront à 26 degrés. "Les bâtiments peuvent encore rester chauds et les températures seront progressivement à la hausse dans les prochains jours; cela nous a conduit à maintenir une vigilance jaune", explique Météo France.





Vendredi, des records ont été battus dans plusieurs villes comme à Lille par exemple où Météo France a enregistré 37,6°C, du jamais vu depuis le début des relevés en 1945.





Sur la région lyonnaise, les températures maximales remonteront ce samedi après-midi au voisinage de 29 degrés. Sur la Drôme et l'Ardèche, les températures maximales atteindront encore 32 à 33 degrés..