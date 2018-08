34 départements en alerte orange à la canicule : les prévisions pour cette fin de semaine

La vague de chaleur est particulièrement marquée depuis le début de la semaine dans tout le sud-est et centre-est du pays, avant de s'étendre vers le Nord-Est. Mercredi 1er août, les températures maximales seront comprises dans l'après-midi entre 20° (Bretagne et Normandie) et 39° dans la région de Nîmes, contre 30° à Paris. Des orages éclateront par ailleurs sur une bande orageuse sur l'ensemble des frontières de l'Est du pays.





A partir de jeudi, une partie du sud du pays et toute une bande allant de Nice jusqu'à Strasbourg seront concernées par les températures caniculaires (entre 35 et 39 degrés). En fin de semaine, le reste du pays devrait être touché à son tour, même si l'incertitude est plus grande, précise Météo France.