Eleanor, Bruno, Carmen... "Un tel enchaînement n'arrive pas tous les hivers, mais ce n'est pas exceptionnel"

Des vents de plus de 100 km/h vont progressivement toucher la moitié de la France. Des rafales à 180 km/h sont même attendues en haute altitude et sur le Cap Corse. La tempête Eleanor va commencer à toucher la France dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier et devrait passer du nord-ouest à l'est par la même occasion. LCI a contacté un prévisionniste de Météo France pour en savoir plus sur cet événement météorologique.