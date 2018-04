VIDÉO - À la veille du 1er mai, il neige en Normandie !

La veille du 1er mai, la météo est tout sauf de saison, surtout en Normandie. Alors que la pluie et le vent sont très présents ce lundi 30 avril sur la moitié nord du pays, la neige s'est également invitée dans l'Hexagone, et plus particulièrement en Normandie !





Placée en vigilance jaune et orange depuis dimanche, le nord-ouest de la France a eu droit à un nouvel épisode neigeux en plein printemps. Ainsi, de nombreux internautes ont posté des vidéos étonnantes dans lesquelles des jardins sont recouverts d'un petit manteau neigeux.