De la neige en Normandie, des températures quasi hivernales fin avril... Est-ce bien normal ?

"A vrai dire, il n’y a jamais eu de saisons, souligne Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo France. Les températures dites de saison ne sont que des moyennes. La chaleur précoce de ces derniers jours et les épisodes de froid tardifs qu’on connaît depuis ce week-end sont symptomatiques du printemps. Cela fait partie de notre climat. A cette époque de l’année, le climat est en dent de scie. Le printemps est connu pour être une saison particulièrement capricieuse, avec de forts contrastes de températures. D’une semaine à l’autre, on passe de l’hiver à l’été, et inversement. C'est comme ça...".





Même si ce phénomène ne survient pas chaque année, ce n'est pas la première fois qu'il neige à cette période de l'année. "C'est déjà arrivé par le passé, cela touche à chaque fois des régions différentes,.. Le 7 mai 1997, par exemple, les habitants de Tours avait eu 5 cm de neige, alors que cinq jours plus tôt les températures étaient de 25°C. Idem à Paris, le 1er mai 1945, il y avait 6 cm de neige, alors que le thermomètre affichait 30°C les jours précédents. En France, le coup de froid le plus tardif a été enregistré le 18 mai 1935, on avait mesuré 4 cm de neige à Paris. En l'espace d'une semaine, on était passé de l'été à l'hiver."