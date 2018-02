Neige-verglas : 14 départements en vigilance orange à partir de lundi matin, découvrez la carte

Quatorze départements du Massif Central et des Alpes sont placés en vigilance orange pour des risques de neige et verglas, a indiqué Météo France dans son bulletin publié à 16h, ce dimanche 4 février 2018. Les départements concernés, ce dimanche, par cette alerte étaient les suivants : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Gard (30), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Lozère (48), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69). A 6h, ce lundi matin, se sont rajoutés la Nièvre et la Haute-Saône





Le début de l'évènement est prévu pour lundi 5 février à 4h du matin et sa fin est attendue à 22h. Il s'agira d'un épisode neigeux non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles.