Orage : 36 départements concernés par la vigilance orange

Attention aux orages ! Soyez prudents et limitez vos déplacements et vos activités de loisirs ce lundi. Météo France avait émis un bulletin en raison d'un épisode pluvio-orageux pouvant engendrer de la grêle, accompagné de pluies intenses. La vigilance orange s'étend à 16h à quatre nouveaux départements, portant ainsi leur nombre à 36 :





Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79) et Vienne (86), ainsi que Aisne (02), Ardennes (08), Calvados (14), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).